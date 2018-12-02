بث مباشر مباراة ليفربول أمام تشيلسي وفولهام بالدوري الإنجليزي|الان

يسعى تشيلسى لتحقيق انطلاقة جديدة في مسابقة الدوري الانجليزي عندما يستضيف فولهام في الثانية ظهر، اليوم، الأحد، بملعب "ستامفورد بريدج" في "ديربي لندن الصغير"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة "البريميرليج".









تشيلسي يستضيف فولهام اليوم





وتعادل تشيلسي في الجولة الـ 12 مع ايفرتون بدون أهداف بملعب "ستامفورد بريدج"، قبل أن يتذوق تشيلسي مرارة الهزيمة للمرة الأولى فى الدوري الانجليزي بالجولة الماضية أمام توتنهام بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما بملعب "ويمبلي"، ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع.





أما فولهام فيسعى لمواصلة صحوته بعدما تغلب على ساوثهامتون بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب "كرافين كوتاج"، في أول ظهور للفريق تحت قيادة مدربه الجديد والسابق لنادي تشيلسي الإيطالي كلاوديو رانييري.





ويحتل فولهام المركز الـ 20 والأخير في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 8 نقاط، ساعياً لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم في رحلة الهروب من مؤخرة الجدول.



