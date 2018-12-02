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بث مباشر مباراة ليفربول أمام تشيلسي وفولهام بالدوري الإنجليزي|الان

بث مباشر مباراة ليفربول
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يسعى تشيلسى لتحقيق انطلاقة جديدة في مسابقة الدوري الانجليزي عندما يستضيف فولهام في الثانية ظهر، اليوم، الأحد، بملعب "ستامفورد بريدج" في "ديربي لندن الصغير"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة "البريميرليج".

 

تشيلسي يستضيف فولهام اليوم
 

وتعادل تشيلسي في الجولة الـ 12 مع ايفرتون بدون أهداف بملعب "ستامفورد بريدج"، قبل أن يتذوق تشيلسي مرارة الهزيمة للمرة الأولى فى الدوري الانجليزي بالجولة الماضية أمام توتنهام بنتيجة 1 – 3 في المباراة التي جمعتهما بملعب "ويمبلي"، ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع.

أما فولهام فيسعى لمواصلة صحوته بعدما تغلب على ساوثهامتون بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب "كرافين كوتاج"، في أول ظهور للفريق تحت قيادة مدربه الجديد والسابق لنادي تشيلسي الإيطالي كلاوديو رانييري.

ويحتل فولهام المركز الـ 20 والأخير في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 8 نقاط، ساعياً لتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم في رحلة الهروب من مؤخرة الجدول.

وسيكون تشيلسي بقيادة المدرب الايطالي أيضاً ساري متسلحاً بالتاريخ في مباراة اليوم، لاسيما وأن فولها حقق فوزاً وحيداً في أخر 26 مباراة جمعته بنظيره تشيلسي بمسابقة الدوري الانجليزي.

ويسعى المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري لتفادي لعنة ملعب "ستامفورد بريدج" الذي يستضيف المباراة التي تجمع بين ناديا تشيلسي وفولهام.

وتولى المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري تدريب تشيلسي من عام 2000 إلى 2004، وقاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن رغم عدم فوزه بأي بطولة، إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في ملعب "ستامفورد بريدج".

ويأمل رانييري في أن يكون أول مدرب سابق لفريق تشيلسي بتاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يعود إلى ملعب "ستامفورد بريدج" ويتمكن من تحقيق الفوز.

رانييري هو المدرب السابق رقم 14 لنادي تشيلسي الذى يواجه "البلوز" بملعب "ستامفورد بريدج" بمسابقة الدوري الإنجليزي.

ولم يتمكن المدربين الـ 13 السابقين لنادي تشيلسي من تحقيق الفوز على "البلوز"، حيث اكتفى 5 مدربين بالخروج من ملعب "ستامفورد بريدج" بنقطة التعادل، فيما تذوق 8 مدربين مرارة الهزيمة.

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