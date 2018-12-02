فى يومها الثانى.. الصحة تفحص المواطنين من فيروس سى

تواصل وزارة الصحة والسكان، لليوم الثانى على التوالى فحص المواطنين من فيروس "سي" والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة"، فى المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، والتي ستستمر فعالياتها حتى 28 فبراير 2019.



وتنطلق الحملة في 11 محافظة تشمل "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".



وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال 1877 نقطة مسح في 11 محافظة، بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة، والتي تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالي فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.