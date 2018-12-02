والى: نتعاون مع أكبر بنك اجتماعى فى إيطاليا لتطوير خدمات "ناصر"

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، بوصفها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع مسؤولى بنك بروسيما وعلى رأسهم ماركو مورجانتى الرئيس التنفيذى للبنك والذى يعد أكبر بنك اجتماعي متخصص فى إقراض الجمعيات الأهلية والتعاونية فقط والذي نجح فى تمويل مشروعات لأكثر من 55 جمعية ايطالية وهو أحد بنوك مجموعة انتيسا ساوباولو.



وأكدت والي، أن مباحثات التعاون شملت تطوير الخدمات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى ودعم الشمول المالى لعملائه ممن يستفيدون من خدمات التكافل الاجتماعي، كما تناول الاجتماع سبل نقل الخبرات والتدريب المشترك بين بنك ناصر الاجتماعي وبنك بروسيما.



وصرحت والى بأن بنك ناصر الاجتماعي يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات مدعوما بما تحقق من نجاحات كبيرة فى العام المالى المنتهى ولدية انفتاح على التجارب الدولية فى البنوك الشبيهه والتى تقدم خدمات ذات طابع اجتماعى أو التى تتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والبنوك التى تعمل على المشروعات متناهية الصغر وكذلك نسعى للاستفادة من التجارب الدولية فى تحقيق الشمول المالى وخصوصا بين أفراد الطبقات الفقيرة فى الدول المختلفة.



وأشادت برغبة بنك بروسيما فى التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وتقديم كافة أوجه الدعم ونقل الخبرات وإجراء مشاورات فى مصر قريبا لتعميق التعاون فى هذا المجال.



يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى سافرت إلى إيطاليا كضيف شرف معرض ارتيجيانو أكبر معرض للحرف والصناعات اليدوية والتقليدية فى العالم والمقام من 1 إلى 9 ديسمبر الجاري.