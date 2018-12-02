مايسة عطوة ترأس اللجنة الاجتماعية باتحاد قيادات المرأة العربية

تولت النائبة مايسة عطوة، رئاسة اللجنة الاجتماعية باتحاد قيادات المرأة العربية، التابع للجامعة العربية.



وأعربت عطوة عن سعادتها بهذا المنصب الرفيع، والذي هو شرف للمرأة المصرية، تمثيل لقيادات مصرية على المستوى العربي.



وأعلنت عن قيامها بإلقاء ثلاث ندوات باسم الاتحاد عن الإرشاد الأسرى، وأيضا عن كيفية مواجهة ظاهرة الطلاق والحد منها، وزواج القاصرات.



يذكر أن النائبة مايسة عطوة قد فازت بالتزكية بانتخابات وكالة لجنة القوى العاملة، كما أنها رئيس لجنة المرأة اتحاد نقابات حوض النيل.