القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:43 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم .. بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم

09:24 م

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
09:16 م

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا bein sport
07:41 م

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية
07:38 م

البث المباشر لقناة اون سبورت.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت

07:23 م

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم
07:14 م

الشوط الثاني Al Ahly LIVE.. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم يوتيوب
07:06 م

مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر يوتيوب.. يلا شوت مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
07:00 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت يلا كورة
06:57 م

الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدف | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر مجانا
06:49 م

لايف HD اون سبورت لاين | بث مباشر مباراة الاهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت
06:38 م

الشوط الأول| مشاهدة مباراة الاهلى وبتروجيت اليوم بث مباشر
سياسي
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:30 ص

مايسة عطوة ترأس اللجنة الاجتماعية باتحاد قيادات المرأة العربية

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
محمد الشريف
dostor.org/2418955

تولت النائبة مايسة عطوة، رئاسة اللجنة الاجتماعية باتحاد قيادات المرأة العربية، التابع للجامعة العربية.

وأعربت عطوة عن سعادتها بهذا المنصب الرفيع، والذي هو شرف للمرأة المصرية، تمثيل لقيادات مصرية على المستوى العربي.

وأعلنت عن قيامها بإلقاء ثلاث ندوات باسم الاتحاد عن الإرشاد الأسرى، وأيضا عن كيفية مواجهة ظاهرة الطلاق والحد منها، وزواج القاصرات.

يذكر أن النائبة مايسة عطوة قد فازت بالتزكية بانتخابات وكالة لجنة القوى العاملة، كما أنها رئيس لجنة المرأة اتحاد نقابات حوض النيل.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 5 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 5 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 7 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 8 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ 8 شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

الآن

"اقتحام الحدود الشرقية" و"سفاح الجمالية" أبرز محاكمات اليوم

"السترات الصفراء".. التحدي الأخطر أمام ماكرون بعد عام ونصف من ولايته

الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 21 درجة

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد تصدره الأول عالميًا.. هذه شروط الحصول على جواز سفر إماراتى

"إخوة إيطاليا" تعلق على أزمة ريجيني: أحكام جاهلة يصدرها برلمان روما

بوسي: الوسط الفني مليان شواذ وبتعامل معاهم "فيديو"

ألبومات الصور

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

ads
نجم الساعة

تفاصيل أزمة فستان رانيا يوسف الجرئ من "التريند" لـ"المحاكم"

الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

بعد تصدره الأول عالميًا.. هذه شروط الحصول على جواز سفر إماراتى

"إخوة إيطاليا" تعلق على أزمة ريجيني: أحكام جاهلة يصدرها برلمان روما

بوسي: الوسط الفني مليان شواذ وبتعامل معاهم "فيديو"

كشكول

كيف تتغلبين على «التسلخات» عند طفلك .. «حوار»

ننشر جدول زيارات المدارس لعمل مسح «فيروس سي» بمحافظات المرحلة الثانية

«تعليم القاهرة»: توفير إمكانية تعديل رغبات المرحلة الثالثة «رياض الأطفال»

«التعليم» تحتفل بختام الأنشطة التدريبية والمتابعة لمرحلة رياض الأطفال

اليوم .. وزير التعليم العالي يفتتح مقر الإدارة المركزية للوافدين

الأمصار

محرك البحث "جوجل" يحتفي باليوم الوطني للإمارات

بسبب السترات الصفراء.. فرنسا تدرس فرض حظر الطوارئ

بعد صورة الفستان المثير.. هيفاء: "ملعوب فيها"

بسبب ولي العهد السعودي.. مراسل قناة الجزيرة في موقف محرج

رسمياً.. جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

شخصيتك من شكل شفتيك

بدء عملية "الجبل الأخضر" للتشجير في البرتغال

زيادة حالات الوفيات الشتوية في إنجلترا وويلز

الصحة

6 أصابع من البطاطس المقلية الحصة الصحية في الوجبة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎