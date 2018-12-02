فلسطين: منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 47 وقتا في نوفمبر

كشف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 47 وقتا خلال نوفمبر الماضي.



وأكد "ادعيس" - في بيان صحفي اليوم الأحد - أن الانتهاكات الإسرائيلية لحق العبادة للمسلمين أصبحت تنحو منحا خطيرا، وتعمل على بسط السيطرة الإسرائيلية على أماكن دينية، وهي وقفية إسلامية، وحق من حقوق المسلمين الخالصة، قائلا "ويظهر هذا بشكل واضح سواء في منع الأذان الذي يتكرر شهريا، بل وحتى يوميا، أو من خلال إغلاق المسجد لإتاحة المجال لسوائب المستوطنين لتدنيسه من خلال اقتحاماته".



وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام التزاماته بحماية الأماكن المقدسة من الاعتداء عليها أو التغيير في معالمها من خلال التخطيط لوضع مصعد كهربائي في الإبراهيمي يتيح لمزيد من المستوطنين المتطرفين تدنيسه.