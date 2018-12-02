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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:29 ص

فوز ريال مدريد على فالنسيا يتصدر اهتمامات الصحف الأسبانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2418951

اهتمت الصحف الأسبانية الصادرة اليوم الأحد بفوز ريال مدريد بثنائية على فالنسيا في لقائهما الذي جرى مساء أمس السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدورى الأسباني، بجانب فوز أسبانيا بكأس العالم للشابات تحت 17 عاما.

وقالت صحيفة (ماركا) في عنوانها الرئيسي (ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات بثنائية في مرمى فالنسيا).. مشيرة إلى أن الفريق عانى أمام فالنسيا بعد الشوط الأول الذي يصفه المحللون بـ "الجيد"، إلا أنه نجح في تحقيق الفوز في أداء اتسم بالتضحية.

وعن قرعة تصفيات اليورو.. قالت الصحيفة: "إن أسبانيا تقترب من معرفة منافسيها، حيث لم يتبق سوى 7 أيام على القرعة".

كما أبرزت الصحيفة فوز فريق آنسات أسبانيا تحت سن 17 عاما ببطولة كأس العالم في أوروجواي بعد التغلب على المكسيك في النهائي 2 -1.

ومن جانبها.. أبرزت صحيفة "أس" فوز فريق أسبانيا للناشئات ببطولة العالم تحت عنوان "بطلات العالم".

ونقلت الصحيفة عن المدرب الأرجنتينى سولارى بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا قوله: "أحيانا لا نعطي اللاعبين الشباب حقهم، ويجب أن نستغلهم بصورة أكبر".

وعن استعدادات فريق برشلونة لمواجهة فياريال.. ذكرت الصحيفة:"إن ميسي أخذ مكان سواريز في التشكيلة الأساسية" فيما قالت صحيفة (موندو ديبورتيفو): "برشلونة يخوض لقاء فياريال وهو يعاني من الغيابات ومع ذلك فإنه مطالب باستعادة إيقاعه في الليجا"..مشيرة إلى أن فياريال سيستعيد الصدارة في حالة تحقيق الفوز وتعثر أشبيلية.

وعلقت (موندو ديبورتيفو) على فوز ريال مدريد على فالنسيا بالعنوان التالي "فوز تحقق بمعاناة وبيل يتعرض لإصابة جديدة" فيما علقت على انتصار فريق الشابات بكأس العالم تحت 17 قائلة "فتيات أسبانيا بطلات العالم".

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