"وايلدر" يحتفظ بلقب الوزن الثقيل من مجلس الملاكمة

احتفظ الأمريكي ديونتاي وايلدر بلقب الوزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي بعد تعادله مع البريطاني تايسون فيوري في نزال أقيم في لوس أنجلوس اليوم الأحد.



وأسقط وايلدر صاحب اللكمات القوية منافسه فيوري مرتين، إلا أن البريطاني هيمن على معظم فترات النزال مستغلا تحركات القدم الذكية والدفاع المستميت.



ولم يخسر وايلدر أو فيوري من قبل، وحقق وايلدر 40 انتصارا من بينها 39 بالضربة القاضية.



وحقق فيوري 27 انتصارا وعاد الملاكم البريطاني بطل العالم السابق في وزن الثقيل إلى المنافسات في يونيو الماضي بعد إيقاف دام أكثر من عامين بسبب المنشطات.

