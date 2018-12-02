محافظ الفيوم لسائقي الأجرة: اتقوا الله والتزموا بالتعريفة

وجه اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم؛ رسالة إلى أصحاب السيارات وسائقي الأجرة قائلا لهم: "اتقوا الله في الناس والتزموا بتعريفة الأجرة المقررة".



جاء ذلك أثناء تفقد "سعد" لموقف (الفيوم - القاهرة) رافقه خلالها مدير إدارة المواقف ورئيس مركز ومدينة الفيوم، وخلال الزيارة تفقد "سعد" الموقَفَ، والتقى عددًا من المواطنين واستمع إلى شكواهم.



وشدد "سعد" على السائقين بأن هناك عقاب رادع في انتظار كل من يخالف تعريفة الأجرة المقررة، أو تقسيم خط السير لعدة مراحل، وأصدر توجيهات لمدير إدارة المواقف بضرورة توفير سيارات إضافية ووضع استيكارات مدون عليها خطوط السير وتعريفة الركوب المقررة.



كما أصدر توجيهاته لمدير إدارة المرور بضرورة شن حملات دورية وتشديد الرقابة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة وخطوط السير.



واختتم سعد زيارته لموقف القاهرة الفيوم بتأكيده للمواطنين أن مكتبه مفتوح دائما أمام صاحب أي مظلمة.

