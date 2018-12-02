ننشر خريطة الطرق الصوفية فى أفريقيا

تتزايد رقعة "الطرق الصوفية" فى أفريقيا بشكل واضح، خاصة بمنطقة شمال غرب أفريقيا، في المغرب وتونس والجزائر، وتزدهر الحركة الصوفية فى الدول الجنوبية للقارة السمراء، حيث تعتبر "نيجيريا والكاميرون والسنغال" موطنًا رئيسًا للطريقة التيجانية، التي تعد أكبر الطرق الصوفية فى أفريقيا، نظرًا لانتشارها بعد الفتح الإسلامى لأفريقيا مباشرة، وكان سببًا مباشرًا فى انتشار الإسلام في بعض الدول الأفريقية "علماء الطريقة التيجانية"، وتوجد بعد الطرق الصوفية الأخرى مثل "القادرية، السمانية، البرهانية، والشاذلية"، التى تنتشر بصورة كبيرة في الدول الأفريقية الناطقة باللغة العربية.



وبدأت الطرق الصوفية خلال الفترة الأخيرة، تأخذ لنفسها موطئ قدم جديدًا فى المشهد السياسى بالقارة الأفريقية، خصوصًا فى "السنغال ومالى ونيجيريا والكاميرون ودول المغرب العربى"، التى يوجد فيها دعم كبير من قبل الطرق الصوفية للسلطة السياسية هناك، فلا توجد أى مناسبة سياسية إلا ويعلن الصوفية فى هذه الدول تأييدهم أو معارضتهم لأى أمر من الأمور التى تريدها السلطة.



100 مليون مريد صوفي

وتؤكد الإحصائيات الأخيرة التى أعدتها بعض الطرق الصوفية، مثل "التيجانية والقادرية والبرهانية والسمانية" وصول مريدى الصوفية في القارة السمراء إلى 100 مليون مريد صوفى، مما يؤكد صدارة الصوفية فى القارة السمراء للمشهد السياسى والمشهد الدينى أيضًا، ويتشابه مريدو الصوفية فى أفريقيا في الأوراد والأذكار، والمعتقدات تجاه مشايخهم، وتعتبر "الحضرة الصوفية" من أهم الأمور التى تميز صوفية أفريقيا، عن غيرهم فى الدول الأخرى، خاصة أن القصائد والمدائح التى تردد فى هذه الحضرات، تكون متعلقة بمدح الرسول الكريم "محمد بن عبدالله" صلى الله عليه وسلم وآل بيته، مما يجعل جسد المريد وقلبه يلتهبان محبة هذه الحضرة التى توصله إلى حالة وجدانية كبيرة، تجعل الدموع تنهمر من عينيه والخوف من الله، يكبل جوارحه وأفكاره، وهذا ما نجحت فيه الطرق الصوفية فى أفريقيا عن غيرها فى الدول والقارات الأخرى.



الصوفية ودورهم السياسى فى أفريقيا

من جانبه يقول الباحث فى الشئون الصوفية السودانية أحمد سيف الدين إن الحضور القوى للصوفية ببعض الدول الأفريقية في المشهد السياسي يشكل أحد أهم أبرز الملامح السياسية بهذه الدول، خصوصا دولة نيجيريا والسنغال والكاميرون، حيث أن الصوفية أدت على مدار السنوات الأخيرة دورًا حاسمًا فى توجيه البوصلة السياسية بأفريقيا، وقد عملت الأنظمة على استغلالها فى حل الكثير من العقد والتجاذبات السياسية المحلية.



وتُراهن الأحزاب السياسية فى بعض الدول الأفريقية، على تأييد زعماء الطرق الصوفية بالنظر إلى دورهم المؤثر والحاسم فى رسم ملامح المشهد السياسي مؤخرًا، ولا يمنع هذه الأحزاب فى السنغال مثلًا من ذلك، سوى مبدأ "ملائكية الدولة الذى ينص عليه دستور البلاد".



ويشير "سيف الدين" إلى أن الانتخابات الرئاسية بالسنغال، التى جرت خلال الفترة الماضية، أثبتت انحسار تأثير القوى الصوفية فى المشهد السياسى، ورفضت أكبر الطرق حضورًا دعم أى مرشح رئاسي، مكتفية بإعلان حيادها فى العملية الانتخابية، حسب تعبيره.



ومن جهته يرى الدكتور سيد عمر، الباحث الإسلامى المختص في شئون غرب أفريقيا، "أن الطرق الصوفية أدت أدوارًا جيدة فى دول أفريقية عدة، خصوصا في موريتانيا، وقد نجحت في تلك المهام نظرًا "لحيازتها عاملين أساسيين هما: رسالية الدور بأبعاده الروحية والعلمية والإصلاحية، وثانيًا خلق الأداة التنظيمية العابرة للقبائل والمناطق، وكان هذا إنجاز مهم فى مجتمع انقسامى لم يعرف الدولة خلال قرون طويلة".



الاستعمار وإضعاف الصوفية فى أفريقيا

يقول الدكتور طلعت مسلم، الباحث في الشئون الصوفية "إن العوامل السابقة، جعلت التصوف يؤدى دورًا أكبر من دور الفقهاء وأعمق من دور رؤساء القبائل، وعندما جاء الاستعمار كانت الطرق الصوفية هى الرقم الأهم في معادلات القوة خلال هذه الفترة، سواء على مستوى مقاربتى المسالمة والمقاومة، لكن بعد اكتمال السيطرة الاستعمارية عملت المؤسسات الإدارية والأمنية على إضعاف الطرق الصوفية واختراقها، وتجريدها من شحنتها الإصلاحية، لتصبح مجرد هياكل دينية ذات صبغة اجتماعية وعائلية، غايتها الخلاص الشخصي عبر أذكار وأوراد وليس القيام بالواجب الدعوي الإصلاحي كما كانت".



خاصة أنه استمرت الدولة الوطنية المستقلة فى الإبقاء على السياسات نفسها مع الطرق الصوفية، والاستعانة بها فى خلق ظهير دينى لسلطانها يدعمها في المحطات الانتخابية والتحالفات السياسية، مقابل امتيازات ومصالح "وقد اشتدت حاجتها لهذه الطرق أكثر مع تنامى الحركات الإسلامية، لا سيما تلك العنيفة المتطرفة، فأصبح البعض ينادى بالاستعانة بالتصوف فى مواجهة التطرف، وهو ما يمكن أن يكتب له النجاح شريطة تخلى التصوف عن التزلف" وفق قوله.



المغرب العربى والتأثر الصوفى

ويرى أحمد القادري، الباحث فى الشئون الصوفية، أن الفكر الصوفي بدأ تأثيره يتزايد أخيرًا فى المنطقة المغاربية، بفعل التوسع الذى عرفه التصوف عبر أطره السياسية، التى أفرزتها طبيعة الالتحام الجماهيرى حول مشايخ الزوايا الصوفية، إضافة إلى تبنى ممالك في المغرب لطرق صوفية واستئناسهم بنصح وإرشاد مشايخها، كما أن التصوف في المنطقة المغاربية ـ بمفهومها الواسع الذي يمتد ليشمل إقليم أزواد فى الشمال المالى وحتى النيجر ـ يشكل محورًا بارزًا ضمن الحراك الديني والثقافي الذي عرفته هذه المنطقة خلال القرون الماضية.



وأكد سيد عمر، الباحث فى الشئون الصوفية المغربية والأفريقية، أن الطرق الصوفية في الشمال والغرب الأفريقيين، أدت تاريخيا أدوارا وصفها بالمهمة في مختلف أوجه الحياة المجتمعية من دعوة وتربية، وبناء دول إسلامية مثل الدولة التي أقامتها السنوسية في ليبيا والدول التي أقامت القادرية مثل الدولة السوكتية في نيجيريا على يد الشيخ عثمان بن فودي 1803م، ودولة ماسنا شرق مالي التي أقامها الشيخ أحمد بن لبو عام 1818م، والدولة التي أقامت التيجانية في فوتا وأجزاء من غرب مالي في عهد الحاج عمر الفوتي 1865 م.



جهاد الصوفية فى أفريقيا

ويضيف أن الطرق الصوفية فى أفريقيا لعبت دورًا كبيرا في مناهضة الاستعمار، من خلال الجهاد ضد المستعمر، والتصدى له بكل الأساليب، حيث يعتبر الجهاد من الأمورالتى نهضت بها الصوفية فى هذا الشأن، مثل جهاد متصوفة السنوسية في ليبيا ضد الطليان، وجهاد الطريقة القادرية فى الجزائر مع الشيخ عبدالقادر الجزائرى، وجهاد الطريقة الطيبية مع الشيخ بوعمامة فى غرب الجزائر، وجهاد الطريقة القادرية البكائية مع الشيخ عابدين فى أزواد وجنوب غرب الجزائر، وجهاد الطريقة القادرية الفاضلية مع الشيخ ماء العينين فى موريتانيا والصحراء الغربية.