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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:22 ص

ما حكاية اللون البرتقالي لإنهاء العنف ضد المرأة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور أيمن
dostor.org/2418943

لون العالم برتقالي.. "البسوا برتقالي.. واتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، حملة أطلقتها الأمم المتحدة لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تنطلق في 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر، والموافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

بدأت الحملة في أوائل التسعينات في مختلف دول العالم ومن بينها مصر، وكان شعارها لهذا العام "اسمعني"، وتهدف هذه الحملة إلى القضاء على الممارسات الاجتماعية ضد المرأة، وعلى رأسها التحرش، الختان، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والحكومة، واللذين يهدفان للنهوض بشؤون المرأة كونها واحدة من أهداف التنمية المستدامة، وتمكين المرأة حول العالم.

ومن ضمن أهداف الحملة زيادة الوعي لدى الجميع في سبيل النهوض بمستقبل مشرق، ولهذا قررا العاملين على الحملة تحديد اللون البرتقالي شعارًا لها.

وتكثف الحملة جهودها من أجل تسليط الضوء على العواقب السلبية المترتبة على العنف والصحة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياة النساء، بطرق مختلفة منها، كما تسعى إلى الحد من سلبيات انعدام بعض الحقوق في التعليم ببعض المناطق للفتيات، كذلك تقييد حدود فرص العمل داخل السوق للمرأة.

وتعتبر متطلبات الحملة البرتقالية أيضًا محاولة اتحاد العالم بتنظيم الأمم المتحدة، للخروج بمستقبل خالي من العنف ضد المرأة، واستهدفت الحملة فئات عديدة للحصول على حشد كبير من قبل الحكومات وشركاء العالم والمجتمع المدني والمدارس والجامعات والقطاع الخاص والجمعيات الرياضية والأفراد، للتضامن مع المدافعين عن حقوق المرأة، والحركات النسائية، والمناضلين الذين يعملون على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.

وترتكز الحملة أيضًا حول نقطة بدءًا من توصيل صوت لمن لا صوت لهم وإلقاء الضوء على ضحايا العنف، مرورًا بسعيها لنشر ثقافة عدم التسامح مع التحرش، في مجتمعات تعتبر هذا الأمر شيئًا عاديًا راجعًا لطبيعة الرجل، ختامًا بإنطلاق مجموعة كبيرة من الأنشطة لوقف التحرش في المواصلات العامة.

كما تعرف الحملة مقولة "العنف ضد المرأة" كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس الآخر ويترتب عليه أذى أو معاناة المرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة"، بجانب وجود فئات كثيرة من النساء أكثر تهميشاَ وضعفاَ، وبالتالي أكثر عرضة للخطر من غيرهن، مثل الفتيات والنساء المسنات، النساء اللواتي يصفن بأنهن مثليات أو ومزدوجو الميل الجنسي، والمهاجرات واللاجئات، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية، والنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقات، والمتأثرات بالصراعات والكوارث الطبيعية.

وحصلت حملة العنف ضد المرأة على الكثير من الشعارات والتي بدأت بــ"أتحدوا"، "قل لا" عام 2009، من أجل تقوية تأثير حملة الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة، وفي عام 2017 ظهرت بشعار "اسمعني"، وختمت خلال فعالياتها العامة لعام 2018 تحت شعار "العالم البرتقالي"، والتي تضيف لمسة برتقالية على المباني البارزة والمعالم التذكارية للتذكير بالحاجة الماسة إلى مستقبل خالٍ من العنف.

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