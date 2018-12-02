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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:20 ص

مرور القاهرة تكثف تواجدها بالشوارع لإزالة الأعطال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2418941

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها والطلاب إلى المدارس والجامعات.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة، لرصد جميع المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة. لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، و للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

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