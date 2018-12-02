محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

يقود اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، اليوم الأحد، حملة مكبرة للإزالات تستهدف إزالة كافة التعديات الواقعة بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا التعدي على أراضي أملاك الدولة.



وقال "سعد" في تصريح لـ"الدستور" إنه قرر قيادة الحملة بنفسه حتى تكون رسالة لكل مخالف أن الدولة بكافة أجهزتها عازمة على التصدي وبقوة لعمليات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتابع: أننا لم ولن نسمح بضياع شبر واحد من أراضي أملاك الدولة وسيتم الضرب بيد من حديد على المعتدين والمخالفين واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضدهم.



كما سيتم إلزام كل مخالف بإعادة الشيء إلى أصله مرة أخرى عقب الإزالة.