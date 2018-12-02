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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:14 ص

تباين مؤشرات البورصة فى المستهل.. و"الرئيسى" الخاسر الوحيد

البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
dostor.org/2418938

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى مستهل أول تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنحو حاد، على خلفية الهبوط المدوى لأسهم شركة جلوبال تيليكوم القابضة، مما دفعه إلى خسارة نحو 90 نقطة بنسبة تراجع 67، 0%، ليصل إلى مستوى 13230 نقطة.

وارتد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 08. 0% بما يعادل 56.0 نقطة، ليصل إلى مستوى 682.15 نقطة، فى الوقت الذى صعد فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 01. 0% بما يعادل 1. 0 نقطة، ليصل إلى مستوى 1706.4 نقطة.

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