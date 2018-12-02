إدارة ترامب تدرس إعادة الأموال الموقوفة إلى السلطة الفلسطينية

كشف موقع واللا الإسرائيلي عن أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تدرس تعديل الإيقاف الكلي لتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما يعد تغييرا في تصريحات ترامب بخصوص وقف المساعدات المالية للفلسطينيين.



ووفقا للتقرير، فإن التغيير الواضح في الاستراتيجية يأتي على خلفية الدعم الأمريكي لإسرائيل، لأن مسئولين أمريكيين يرون أن وقف الأموال للسلطة الفلسطينية من شأنه أن يؤدي إلى خفض التنسيق الأمني مع إسرائيل، ويضع عقبات أمام خطة سلام ترامب.



وأشار التقرير إلى أنه على مدار عامين، خفضت إدارة ترامب بشكل كبير المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، ولكن الآن فإن جميع المؤشرات تؤكد أنه على وشك الكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، ويبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول الحفاظ على بعض أموال المساعدات، التي عبر ترامب في مناسبات عدة أنه ضد نقلها إلى الفلسطينيين.



وأوضح التقرير أن إلغاء المساعدات، التي تقدر بنحو 61 مليون دولار، سيضر بالتعاون الأمني بين الفلسطينيين وإسرائيل، وهو ما يفيد الاحتياجات الأمنية للجانبين.



وأضاف أنه لمنع الوصول إلى هذا الوضع، وإزالة العقبات المستقبلية أمام خطة السلام الموعودة، فإن إدارة ترامب في عجلة من أمرها لإيجاد حل ممكن.



وأشار إلى أنه في الأيام القادمة سوف يتم إرسال رسالة إلى الكونجرس من قبل اريك وندت، والذي يعمل كمنسق لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، لحث المشرعين الأمريكيين على تعديل القانون.



وقال مسؤولون في الكونجرس إن وندت سيبدأ الجهود لتغيير القانون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، في محاولة لحل الأزمة بنهاية هذا العام، وفي حال فشلت هذه الجهود، يقدر المسؤولون أن البيت الأبيض سوف يمارس المزيد من الضغط في بداية العام المقبل.