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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:17 ص

بوتين: تحدثت مع ترامب حول حادث البحر الأسود

بوتين
بوتين
أ ش أ
dostor.org/2418892

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول حادث البحر الأسود.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة العشرين، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "تحدثنا مع الرئيس ترامب، وباختصار أجبت على أسئلته المتعلقة بالحادث.. لديه موقفه الخاص حول هذه القضايا والمشاكل، ولدي موقفي.. وأبلغته عن رؤيتنا لذلك الحادث".

وحول إلغاء الرئيس الأمريكي للقاء قمة العشرين، قال بوتين "لا أعتقد أن ترامب يخاف من شيء ما.. إنه شخص ذو خبرة كبيرة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "إنه من المرفوض فرض شروط من قبل واشنطن لعقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأوكرانية"، مشيرا إلى أن واشنطن تحتاج إلى هذا اللقاء مثلما تحتاج إليه موسكو.

وفي تعليق على اشتراط واشنطن إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المعتقلين في مضيق كيرتش لعقد اللقاء بين بوتين وترامب، قال بيسكوف "هذا ليس شرطا.. ولا يمكن وضع شروط مسبقة لهذا اللقاء".

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