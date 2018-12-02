فوز مانشستر سيتي وتعادل مانشستر يونايتد يتصدران الصحف الإنجليزية

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الأحد، بنتائج مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وفي مقدمتها فوز مانشستر سيتي على بورنموث وتعادل جاره مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون.



وذكرت صحيفة ديلي ميل " مانشستر سيتي يواصل مسيرته الخالية من الهزائم ويفوز على بورنموث 3-1، ستيرلينج وجوندوجان يحسمان نتيجة اللقاء بعد تعادل الضيوف بهدف ويلسون ردا على هدف سيلفا والفريق يظل بلا هزيمة".



كما أبرزت الصحيفة نجاح فريق مانشستر يونايتد في تحويل تخلفه بهدفين إلى تعادل مع ساوثهامبتون خارج ملعبه، وأشارت إلى تسجيل البلجيكى لوكاكو لاعب اليونايتد هدفه الأول منذ 13 مباراة في كافة المسابقات، كما نوهت لاستمرار النتائج السيئة للفريق العريق تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.



كما أشارت إلى إنهاء فريق ليفربول استعداداته لديربي الميرسيسايد اليوم أمام ناديي أفيرتون، في ظل سعى الريدز للفوز لمواصلة مطاردة السيتي المتصدر.



من جانبها أبرزت صحيفة صن قيام مشجعي مانشستر يونايتد بالهجوم على المهاجم لوكاكو بعدما أصاب نفسه عندما سقط على الكرة في لقاء ساوثهامتون، مشيرة لعجز الشياطين الحمر عن الفوز بعدما حولوا تخلفهم بهدفين لتعادل.



كما علقت على فوز السيتي قائلة "ستيرلينج ينضم لاجويرو في صدارة هدافي الدوري بعدما سجل في فوز فريقه 3-1 على بورنموث".



وجاء بصحيفة ميرور " لوكاكو ينهي صيامه عن التهديف مع استمرار معاناة اليونايتد تحت قيادة مورينيو بعدما تعادل 2-2 مع ساوثهامبتون"، كما أبرزت الصحيفة مواجهتي الديربي اللتين تقامان اليوم بين ليفربول وافيرتون في مدينة ليفربول وتوتنهام وأرسنال في لندن.



وعلقت صحيفة إندبندنت على نتائج أمس قائلة "اليونايتد يحول تأخره بهدفين لتعادل مع ساوثهامبتون الشجاع"، وأضافت "ساني الرائع يقود السيتي للفوز على بورنموث بصناعة هدفين من ثلاثة".

