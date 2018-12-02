بومبيو يطالب إيران بالكف عن اختبار الصواريخ الباليستية

ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس السبت، باختبار إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى، قادرا على حمل عدة رؤوس في انتهاك للاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.



وحذر بومبيو، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من أن إيران تزيد من "اختبار الصواريخ ونشرها" وطالبها "بالكف عن هذه الأنشطة".



وقال في تغريدة على تويتر "النظام الإيراني اختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى قادرا على حمل رؤوس متعددة".



وتابع أن هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي صدر لدعم الاتفاق النووي الدولي، ومضى يقول "نندد بهذا العمل".