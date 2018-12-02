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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:06 ص

"دفي السفرة" طريقة تحضير شوربة العدس

شوربة العدس
شوربة العدس
هدير القاضي
dostor.org/2418883

يعد العدس أحد الأطعمة التي تحرص كل أسرة على تناولها خلال فصل الشتاء لما تمنحه من دفء يقضي على برودة الطقس.

بخطوات بسيطة يمكن تحضير شوربة العدس كما هو موضح...

المقادير
- بصل.
- جزر.
- البطاطس.
- الكمون.
- ملح.
- فلفل أسود.
- مكعب مرق دجاج (اختياري)
- كوب عدس الأحمر.
- طماطم.
- فلفل أخضر.

طريقة التحضير
1. يغسل العدس، ويصفى جيدًا، ومن ثم يترك جانبا.
2. في وعاء عميق، يوضع البصل والشعرية والفلفل في الزيت ويقلب جيدًا حتى يصبح لونه ذهبيًا، ويضاف إليه البطاطس والجزر والطماطم مع قليل من الكمون والملح والفلفل.
3. يضاف العدس والماء، ويترك الخليط على النار حتى الغيان.
4. يضرب الخليط ف الخلاط، ثم يوضع على النار مرة أخرى لمدة دقيقتين.

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