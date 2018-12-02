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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:59 ص

الخولي: قطفنا أول ثمار زيارة وفد جمعية الصداقة المصرية البريطانية

النائب طارق الخولى،
النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية
محمد الشريف
dostor.org/2418881

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إننا قطفنا إحدى ثمار الزيارة الأخيرة لمجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، حيث تم رعاية اتفاق بين مستشفى الدمرداش يمثلها الدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية بكلية الطب جامعة عين شمس، ومستشفى جريت اورموند أكبر مستشفى اطفال فى بريطانيا.

ويعمل المستشفى البريطانى على تدريب العاملين بمستشفى الدمرداش، سواء من التمريض أو الأطباء، حتى يحصلوا على درجة استشارى معتمد فى لندن.

وأكد الخولى على شكره لكل من ستيفن تيمز وجوناثان لورد رئيسي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية فى مجلس العموم من حزبى العمال والمحافظين، بالإضافة إلى سمير تكلا أمين عام المجموعة المصرية البريطانية والمستشار الخاص بها، علي مجهودهم في إنجاح الزيارة وعلي حسن استقبالهم للوفد المصري وكرم ضيافتهم.

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