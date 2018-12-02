مسئول كوري جنوبي: ترامب يرى ضرورة لقاء كيم في أقرب وقت

أكد مسئول كوري جنوبي رفيع المستوى، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن هناك ضرورة للقاء نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون في أقرب وقت ممكن.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، في نسختها بالإنجليزية، عن المسئول قوله "إن ترامب يدرك الحاجة إلى عقد اجتماع ثان مع كيم؛ لدفع عملية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، حيث تجاوز التقدم، الذي تحقق في أعقاب اجتماعهما في يونيو الماضي، أي تقدم تم إحرازه خلال عقود".



وأضاف "في القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اتفق الزعيمان على ضرورة عقد القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن"، معربًا عن اعتقاده في أن القمة ستكون فرصة عظيمة من شأنها أن تساهم في مزيد من التقدم مقارنة بالاجتماع السابق.



ويأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، أن لقاءه المقبل مع زعيم كوريا الشمالية سيعقد في يناير أو فبراير من العام المقبل.