وزير الداخلية الفرنسي: مستعدون لفرض حالة الطوارئ

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير إنه مستعد لفرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة من أجل تعزيز الأمن في البلاد.



وقال كاستانير - في تصريحات تلفزيونية أوردتها قناة (فرنسا 24) الإخبارية - "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن".



وأضاف: "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن.. لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء".



وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في باريس عقب الاعتداءات الإرهابية في عام 2015، وقبل ذلك فرضت أيضا بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في عام 2005.



يذكر أن نقابة الشرطة "أليانس" طلبت - أمس - فرض حالة الطوارئ، وهو ما اقترحته أيضا نقابة مفوضي الشرطة الوطنية.