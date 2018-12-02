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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:54 ص

ماتيس: تجارب إيران الصاروخية تتفاقم

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس
منار أحمد
dostor.org/2418878

سلطت شبكة سكاي نيوز الضوء على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس حول تجارب إيران الصاروخية، مشيرة إلي أن ماتيس أكد أن الأمر يتفاقم إذا لم نعالجه.

وقال جيم مامتيس، خلال كلمة أمام منتدى أمني في كاليفورنيا، إن الاختبار الإيراني لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس، يعيد إلى الأذهان أن من غير المحتمل منع إيران من مواصلة تكنولوجيا الصواريخ أو دعم وكلائها من المسلحين.

وأضاف هذا يثبت أن من المرجح ألا تنجح محاولاتنا للتحدث معهم من أجل وقف دعمهم للإرهاب تماما، مثل جهود الأمم المتحدة لإثنائهم عن إطلاق صواريخ.

واستبعدت إيران التفاوض مع واشنطن حول قدراتها العسكرية، وخاصة برنامجها الصاروخي الذي يشرف عليه الحرس الثوري.

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