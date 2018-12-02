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الصحة
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:32 ص

6 أصابع من البطاطس المقلية الحصة الصحية في الوجبة

6 أصابع من البطاطس
أ ش أ
dostor.org/2418862

حدد عدد من خبراء التغذية الأمريكيين، الحصة الصحية للبطاطس المقلية بنحو 6 أصابع من البطاطس المقلية فقط في الوجبة، وهو ما قد يثير غضبا حقيقيا بين عشاق البطاطس المقلية.

وقال البروفيسورة "إريك ريم"، الأستاذ في قسم التغذية بجامعة "هارفرد" الأمريكية "يجب أن تصبح البطاطس المقلية محددة الكمية عند تناولها، على أن نشبع شهيتنا من العناصر الغذائية الصحية الأخرى كالسلطة والخضراوات وجانب من اللحوم، لتجنب فرص الإصابة بأمراض القلب المهددة للحياة".

وقد أثارت توجيهات الدكتور "إريك ريم" - التي نشرها في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - غضبا متوقعا على شبكة الإنترنت، لكن المجتمع الطبي يحذر من أن هذه التوجيهات تعد نقطة انطلاق صحية جيدة؛ حيث تعمل البطاطس المقلية على زيادة معدلات أمراض القلب والوفيات بسبب محتواها الدهني والكميات الكبيرة من الملح، فضلا عن عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وتستند نصيحة "ريم" على دراسة حديثة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية من قبل الباحثين الإيطاليين، الذين وجدوا أن الأشخاص الذين تجنبوا البطاطس المقلية عاشوا فترة أطول بستة أشهر من أولئك الذين تناولوها باستمرار.

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6 أصابع من البطاطس المقلية الحصة الصحية في الوجبة

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