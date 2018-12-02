التحفيز الكهربائي للمخ يعزز تعديل المزاج ويقلل حدة الاكتئاب

توصلت دراسة جديدة إلى إمكانية تحسين مزاج الأشخاص المصابين بالاكتئاب عن طريق توصيل التيارات الكهربائية مباشرة إلى المناطق المتأثرة من الدماغ.



ونشر باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، دراسة في دورية علم الأحياء الحالية تبين أن نبضات كهربائية صغيرة مرسلة عبر منطقة القشرة الجانبية الموضعية الجانبية، أو OFC، يمكن أن تساعد في تخفيف الكآبة الناجمة عن نوبات الصرع.



وقال الدكتور"إيدى تشانج" أستاذ جراحة المخ والأعصاب في جامعة "كاليفورنيا": " لقد أطلق على إرسال نبضات كهربائية صغيرة مرسلة عبر منطقة القشرة الجانبية الموضعية (OFC)، اسم إحدى المناطق الأقل فهما في الدماغ، ولكنها مرتبطة بشكل كبير بمختلف هياكل الدماغ المرتبطة بالمزاج والاكتئاب وصنع القرار، مما يجعلها في وضع جيد جدًا لتنسيق النشاط بين العاطفة والإدراك".



وقد استهدف الباحثون منطقة القشرة الجانبية الموضعية (OFC) لأنهم يعتقدون أن هذه المنطقة تضم الأسلاك الدماغية لتنظيم المزاج وبعد تلقي شحنات كهربائية في هذه المنطقة لمدة ثلاث دقائق فقط لوحظ أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب معتدل إلى شديد قد تحسنت الأعراض بينهم بصورة كبيرة.



ويسعى الفريق البحثي الآن إلى تطوير جهاز ذاتي التوجه يمكنه التعرف على انخفاض الحالة المزاجية واضطرابات المزاج وتحفيز منطقة القشرة الجانبية الموضعية (OFC) عند الحاجة.