بدء عملية "الجبل الأخضر" للتشجير في البرتغال

شارك أكثر من ألف شخص في مشروع تطوعي كبير في إطار حملة تشجير كبرى بالبرتغال لزراعة 21 ألف شجرة جديدة في خمس مناطق بإقليم "الغرب" بأقصى جنوب البلاد.



وذكرت صحيفة بورتوجال نيوز البرتغالية، أن المبادرة التي تهدف لجعل الإقليم أكثر اخضرارا هي النسخة الثالثة من عملية "الجبل الأخضر" التي تتم برعاية الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ومن بين الأشجار المزروعة أشجار الصنوبر والسنديان الفليني والسرو، وحتى الآن تمت زراعة أكثر من 37 ألف شجرة في جميع أنحاء الإقليم من خلال المبادرة.