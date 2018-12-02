إزالة ورم من مبيض سيدة بريطانية يزن 26 كيلوجراما

تمكن الأطباء من إزالة كيس على مبيض سيدة يزن 26 كيلوجراما أو ما يوازي ثلث وزن جسمها، بعد أن أبلغوها أنها حامل.



وخضعت كيلي فافل - وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية - للجراحة لاستخراج الورم المكتشف عن طريق الموجات فوق الصوتية، بعد أن أصر الأطباء في بادئ الأمر على إبلاغها بأنها حامل.



وفقدت كيلي 28 عاما، بعد الجراحة التي استمرت أربع ساعات، ثلث وزنها، وكانت قد بدأ وزنها يزداد في عام 2014 ولكنها لم تلجأ للطبيب سوى في عام 2016، وبالرغم من العديد من تحاليل الدم غير المؤكدة أصر ممارس عام على أنها حامل، كما كتبت كيلي، وهي من مدينة سوانسي، في مذكراتها على الانترنت.