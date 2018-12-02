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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:29 ص

إحصاء: قلة عدد الأجانب القادمين للعمل في اليابان

إحصاء: قلة عدد الأجانب
أ ش أ
dostor.org/2418858

أظهرت بيانات رسمية أن اليابان استقبلت عددا أقل من المتوقع من الأجانب للانضمام إلى البرنامج التدريبي للعمل في مجال خدمات تقديم الرعاية التمريضية بعد عام من بدء البرنامج، مما يلقي بالشكوك على الخطة الحكومية للترحيب بالمزيد من العمال الأجانب.

وأفادت الأرقام من منظمة التدريب الفني الداخلي بأن إجمالي 247 أجنبيا شاركوا في برنامج التدريب في مجال الرعاية التمريضية الذي أطلق في نوفمبر العام الماضي بعد أن تقدم 986 شخصا.

وأشارت صحيفة جابان تايمز - عبر شبكة الانترنت - إلى أن اجتياز اختبارات اللغة اليابانية الضرورية للتعامل مع المرضى تعد عائقا بالنسبة لعدد كبير من المتدربين الذين يجب عليهم اجتياز المراحل الأساسية في تعلم اللغة في بلادهم قبل المجيء لليابان.

ولفتت الصحيفة إلى أن العدد يقارن بخمسة آلاف عامل أجنبي تأمل الحكومة في جلبهم في قطاع تقديم الرعاية في العام الأول من الخطة للاستعانة بعدد أكبر من غير اليابانيين على مدى خمس سنوات لتعويض النقص في العمالة في هذا القطاع وقطاعات أخرى، وسط اتجاه سريع للمجتمع الياباني إلى الشيخوخة.

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