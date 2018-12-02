زيادة حالات الوفيات الشتوية في إنجلترا وويلز

أفاد المكتب الوطني البريطاني للإحصاء بأن 50 ألفا و100 حالة وفاة تم تسجيلها في إنجلترا وويلز خلال في الشتاء الماضي، الذي شهد موجة طويلة من البرودة الشديدة، مما جعلها الأكبر منذ 1976.



وذكر المكتب أن الأنفلونزا وعدم فاعلية لقاح الأنفلونزا هما الأسباب الرئيسية لارتفاع وفيات الشتاء في عام (2017 – 2018 ).



وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الوفيات تمت خلال أكثر أزمات الشتاء حدة بالنسبة لهيئة التأمين الصحي البريطانية لعدة سنوات، حيث تسبب نقص العاملين والأسرة في نقص الخدمات الصحية المقدمة وخاصة في المستشفيات لمواجهة العدد المتزايد من المرضى وشدة الحالات المرضية للكثير منهم.



وزادت حالات الوفيات التي سجلت العام الماضي بـ15 ألف حالة عن تلك التي سجلت في عام (2016 – 2017 ) والضعف عن عام (2015 – 2016 ).