الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا، بارد ليلا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد والرياح خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 14 21

شبين الكوم 13 21

طنطا 14 20

دمنهور 13 20

الإسكندرية 13 21

بلطيم 14 22

مطروح 13 21

السلوم 11 20

سيوة 09 21

بورسعيد 14 20

دمياط 14 20

الزقازيق 13 21

الإسماعيلية 11 22

السويس 12 22

العريش 11 21

رفح 12 22

رأس سدر 14 24

نخل 06 20

نويبع 16 23

طابا 14 21

كاترين 06 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 15 25

مرسى علم 16 24

الفيوم 13 21

بني سويف 12 21

المنيا 11 21

أسيوط 09 22

سوهاج 09 22

قنا 10 23

الأقصر 11 23

أسوان 12 24

أبوسمبل 13 24

الوادي الجديد 08 23

شلاتين 19 25

أبو رماد 20 24

رأس حدربة 20 23

حلايب 21 23