موعد مباراة الأرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة

يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه وجاره فريق توتنهام هوتسبير في ديربي لندن، اليوم الأحد، الموافق 2 ديسمبر 2018، على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 2019 م.



وتنطلق مباراة أرسنال وتوتنهام تحديدًا في تمام الساعة 16:05 عصرًا بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة 18:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.



وسوف تكون مباراة أرسنال وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.