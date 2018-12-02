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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:44 ص

موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة
وكالات
dostor.org/2418806

يواجه فريق برشلونة ضيفه فريق فياريال في مساء يوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا على الأراضي الإسبانية، وذلك في إطار الجولة الرابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإسباني 2018 2019 م.

ولم يعرف فريق برشلونة طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الكتالوني، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في مباراتين، كما سقط فريق برشلونة في فخ التعادل في مباراتين أيضًا.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق برشلونة مع ضيفه فريق فياريال عبر شبكة قنوات Bein Sports وتحديدًا عبر قناة Bein Sports HD3 المشفرة بصوت المعلق حسن العيدروس، وذلك في تمام الساعة 19:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضًا في تمام الساعة 20:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضًا في تمام الساعة 21:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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