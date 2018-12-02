موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة

يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ايفرتون اليوم الأحد على أرضية ملعب الآنفيلد معقل الريدز، وذلك لحساب مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم 2018-2019.



يلعب ليفربول المباراة وهو عائد من خسارة قاسية على يد باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1، وهذا في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وبهذه النتيجة لم يتمكن الريدز من حسم الأمور والتأهل إلى دور الـ16، والآن بانتظار مواجهة نابولي في مباراة الجولة السادسة المقرر إقامتها يوم 12 من الشهر القدم.



موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول وايفرتون اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.