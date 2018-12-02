مستشارة وزيرة السياحة: "التدريب" شرط للحصول على رخصة تشغيل الفنادق

أكدت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزيرة السياحة للتدريب، أنه لابد عند منح الرخصة لتشغيل الفنادق يشترط وجود بند العمالة المدربة، خاصة مع تفعيل الرقابة والتفتيش من وزارة السياحة؛ لضمان ما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للسائحين، خاصة في الفنادق التي ليس لديها إدارة للتدريب.



وأشارت "سها"، فى تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة تحرص على وجود مدربين معتمدين لديهم خبرة، وهناك شقين للحصول على ذلك أولهما تطوير البرامج التدريبية الموجودة حاليًا لمواكبة المستوى العالمي لعمل قاعدة من المتدربين المهنيين، أما الشق الثانى عمل وحدة للإشراف على التدريب ومتابعته، ومنح شهادة معتمدة كشرط للعمل بالسياحة، وتجديد ترخيص المنشأة، والترقي الوظيفي، وجميعها تتطلب شهادات من الوزارة بعد خوض الدورات.



وأكدت الدكتورة سها على أهمية تطوير الوعي السياحي لدى المواطنين، مشيرة إلى أنه الوزارة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن وخاصة فيما يخص نشر أخلاقيات السياحة.