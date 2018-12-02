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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:38 ص

أيمن عبدالمجيد يُعلن تفاصيل معهد التدريب بنقابة الصحفيين

أيمن عبدالمجيد يُعلن
الحسين عبيد
dostor.org/2418798

مع بدء العد التنازلي، لافتتاح معهد نقابة الصحفيين للتدريب، المقرر له الواحدة ظهر اليوم، أعلن أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، تفاصيل مكونات المعهد وأهدافه.

وقال عبدالمجيد، إن المعهد يحوي ١٥ قاعة، بخلاف الغرف المخصصة للإدارة وصالات الاستقبال، والخدمات.

وأضاف عبد المجيد، أنه تم تخصيص قاعة لتكون بمثابة متحف للصحافة المصرية، و١٤ قاعة تدريب متنوعة التخصصات.

وأوضح عبدالمجيد، أنه من بين القاعات، خمس، خاصة بالمحاضرات، الكبرى منها تتسع لـ ٧٢ متدربًا، والثانية سعتها ٥٦ متدربًا، والثالثة تتسع لاستقبال ٥٠ متدربًا، بينما الرابعة والخامسة تتسع كل منها لـ ٢٠ متدربًا.

وأضاف عبدالمجيد، أن إحدى أهم القاعات تم تجهيزها، لتكون استديو تليفزيونيًا، تم إمداده بأحدث الأجهزة، يصاحب وحدة مونتاج مجهزة لإعداد المحتوى المرئي، وبجواره، استديو إذاعي مجهز بوحدة ميكسر وتحكم.

وأشار عبدالمجيد، إلى أن صالة التحرير من أهم قاعات المعهد، التي تبلغ سعتها، ١٦.٥ م في ٢٣ مترا، عرض، وتحوي عددًا من أجهزة الحاسب الآلي الحديثة، لخلق معايشة للزملاء المتدربين.

ونوه عبدالمجيد، عن تخصيص قاعة مجهزة بثمانية أجهزة كمبيوتر حديثة للحاسب الآلي والتدريب على السوشيال، وقاعة للتدريب على الترجمة، وأخرى خاصة بالتواصل الاجتماعي، بها ٨ أجهزة حاسب آلي حديثة.

وقاعة خاصة بالتدريب على الصحافة المكتوبة، تحوي ٩ أجهزة حاسب، ومقاعد ومكاتب، لخلق معايشة لقسم تحريري بالصحيفة، ومثلها قاعة خاصة بالجرافيك والتصميم، والأخيرة خاصة بالصحافة الإلكترونية.

وقال عبدالمجيد، إن إعداد الطابق السابع، وتجهيزه بالمعدات، تم بمنحة من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وهو ما تقدره النقابة وتشكر له دعمه.

وشدد عبدالمجيد، على أن لجنة تطوير المهنة والتدريب، تمتلك برنامجًا طموحًا سيتم عرضه على مجلس النقابة، تفصيلًا، وهو ما سبق وأعلن في الانتخابات النقابية السابقة، والذي يستهدف ثلاثة محاور، الأول أن يسهم في ضبط القيد، والثاني خلق قيمة مضافة في قدرات الزملاء النقابيين، من خلال دورات احترافية، والثالث، تعظيم موارد النقابة، من خلال شق تدريبي استثماري للطلبة والصحفيين العرب، وراغبي تلقي التدريب في مجالات الإذاعة والتليفزيون، هذا بخلاف ما تم طرحه في البرنامج الانتخابي من خطة على أساسها، خصص قاعة لمتحف الصحافة.

وأشاد عبدالمجيد، بالجهد الذي بذله عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، واستجابته السريعة للمقترحات، والمتابعة الدقيقة لإنجاز معهد تدريب حديث يلبي احتياجات المهنة، مشيرًا إلى أنه سيناقش مع النقيب ومجلس النقابة في وقت لاحق رؤية إدارة المعهد، بما يحقق الفائدة للزملاء، ويعود بالنفع على نقابة الصحفيين.

ووجه عبدالمجيد، الشكر لكل زميل ساهم في خروج هذا المشروع للنور، بهذا المستوى.

أيمن عبدالمجيد يُعلن تفاصيل معهد التدريب بنقابة الصحفيين
أيمن عبدالمجيد يُعلن تفاصيل معهد التدريب بنقابة الصحفيين
أيمن عبدالمجيد يُعلن تفاصيل معهد التدريب بنقابة الصحفيين
أيمن عبدالمجيد يُعلن تفاصيل معهد التدريب بنقابة الصحفيين
أيمن عبدالمجيد يُعلن تفاصيل معهد التدريب بنقابة الصحفيين
أيمن عبدالمجيد يُعلن تفاصيل معهد التدريب بنقابة الصحفيين
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