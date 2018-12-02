الليلة.. على ماهر يقود أول مران لإنبى استعدادا لموقعة النجوم

يخوض إنبى أول مران اليوم الأحد، تحت قيادة على ماهر بحضور مجلس إدارة النادى برئاسة علاء خشب، استعدادا لخوض المباراة المقبلة أمام نجوم المستقبل، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.



وكان إنبى قد خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف من نظيره المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى جمعتهما فى الأسبوع السادس عشر، ليرحل خالد متولى عن قيادة الفريق البترولى لتتعاقد إدارة إنبى مع علي ماهر لاستكمال المسئولية الفنية لمدة موسم ونصف الموسم.



ويحتل إنبى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 14 نقطة، بعد فوزه فى 3 مباريات والتعادل فى 5 والهزيمة فى 7 مباريات.