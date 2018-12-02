رئيس هيئة التنمية السياحية: أنماط جديدة للمنتجعات السياحية

كشف سراج الدين سعد مساعد وزير السياحة لشؤون المتابعة ورئيس هيئة التنمية السياحية أن مشروعات المنتجعات السياحية لن تكون غرف فندقية فقط، بل سيتم إضافة أنماط سياحية جديدة وفقا للمخطط الجديد الذي سيشمل عناصر ترفيهية ورياضية وتجارية وغيرها.



وأشار "سعد" فى تصريحات صحفية إلى أن مصر بها أكثر من ٢٠٠ ألف غرفة فندقية، وهناك ما يقرب من ١٠٠ ألف غرفة على أراضي الهيئة، موضحًا أن منطقة العالمين والساحل الشمالي الغربي من أهم المناطق الواعدة التى تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة لتكون مقصد سياحي عالمي يجذب ملايين من السياح طوال العام.



وأوضح "سعد" أن الهيئة في تنسيق دائم مع هيئة التخطيط العمراني فيما يتعلق بالتخطيط لمركز رأس الحكمة، موضحا أن صناعة السياحة بدأت في التعافي، وأن قطاع السياحة من أهم القطاعات التى تساهم فى خلق فرص عمل.



وأضاف أن تطوير البينة التحتية والاستثمار السياحى يعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، فسوف يتم استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لعدد من المراكز السياحية جاري تنميتها لزيادة الاستثمارات بها، بالإضافة الى تنفيذ استراتيجية 2030 من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل؛ تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودمج عناصر المجتمع المحلي.



