عرض فيلم "Deltas Back to Shores" بالمعهد الهولندى

ضمن عروض مهرجان أفلام الهجرة الدولي٬ والذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة٬ ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري٬ يعرض بالمعهد الفلمنكي الهولندي بالقاهرة٬ في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد٬ Deltas Back to Shores.



الفيلم من إنتاج أبريل 2016 ويدور حول "إبراهيم" شاب سنغالي يعيش بشكل غير قانوني في طنجة يخاف من عبوره إلى أوروبا.



على الشاطئ الآخر يجب على أغوسطينو، الصياد لأكثر من أربعين سنة، المغادرة للانضمام إلى عائلته في هولندا. قصتان للهجرة٬ تكشف عن الحاجة وصعوبة العثور على مكان في عالم في حالة أزمة.