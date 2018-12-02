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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:15 ص

"التخطيط": بدء العمل بالصندوق السيادى المصرى خلال شهرين

الدكتور أحمد كمالي
الدكتور أحمد كمالي
أميرة ممدوح
dostor.org/2418736

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إن الحكومة تدرس ضم عدد من الأصول غير المستغلة ذات القيمة الكبيرة إلى صندوق مصر السيادي، وليس كافة الأصول غير المستغلة، والتي قد لا يصلح طرح بعضها للاستثمار مع القطاع الخاص.

وأضاف نائب الوزيرة، في تصريح لـ"الدستور"، أن الأولوية ستكون للأصول ذات القيمة الكبيرة للغاية من أراضي أو مباني مملوكة للدولة أو أجزاء من شركات وخطوط إنتاج متعطلة تتبع شركات قطاع عام، بما يحقق أقصى عائد مالي ممكن ليس فقط لصالح الحكومة وإنما أيضًا شركاؤنا من القطاع الخاص.

ولفت "كمالي" إلى أن الحكومة تلقت عروضًا من جانب عددًا من الصناديق السيادية الخليجية في المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة وسلطة عمان، الذين أعربوا عن استعدادهم الدخول في شراكة مع الصندوق السيادي المصري، بمجرد دخوله حيز التنفيذ.

وشدد "كمالي"، على أن النظام الأساسي لعمل الصندوق المزمع عرضه على رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات القادمة يضع العديد من الضوابط المنظمة لعمل الصندوق مع المستثمرين من القطاع الخاص، حيث يضمن أقصي قدر من الاستغلال الأمثل للأصول دون التفريط في ملكيتها للدولة أو خصخصتها.

وأوضح أنه سيتم بدء العمل بصندوق مصر السيادي في غضون شهرين على الأكثر بعد الانتهاء من إقرار النظام الأساسي لعمل الصندوق، واختيار المدير التنفيذي له، مضيفًا أن العبرة ليست بما سيضمه الصندوق من أعداد من الأصول غير المستغلة وإنما المعيار هو ماهية تلك الأصول، قائلًا: "مش أي أصل غير مستغل في البلد يتمكن أن يضم إلى الصندوق، ونحن نعمل حاليًا على الحصر الدقيق لتلك الأصول وفرزها وفق أوليات العمل المحددة سلفًا".

من جانبها، كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن وزارة المالية وفرت الدفعة الأولى من رأس مال الصندوق السيادي بقيمة قدرها مليار دولار من الخزانة العامة للدولة، وذلك من جملة رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من الأصول التي ستنقل له وعائد استثمارها.

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