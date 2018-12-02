"إخوة إيطاليا" تعلق على أزمة ريجيني: أحكام جاهلة يصدرها برلمان روما

قال إدموندو سيريلي، البرلمانى في حزب "إخوة إيطاليا"، إن "رئيس مجلس النواب الإيطالى روبيرتو فيكو، فى خطأ ليس فقط مؤسسى ولكن أيضا خطأ سياسى بإعلان قطعه العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر على خلفية قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر عام 2016، وهو ما يعتبر علامة واضحة على أن سياسة مجلس النواب الإيطالى الحالية تصدر أحكام جاهلة على المستوى القانونى والمؤسسى".



وأكد سيريلى فى بيان أصدره، أمس السبت، أن الدائرة الحالية ليس لها أى علاقات سياسية مع دول أو حكومات أجنبية كما ليس لديها الرغبة فى عقد اجتماعات أو حوارات مع الحكومة الايطالية وهو ما اكده من قبل رئيس الورزاء الايطالى جوزيبى كونتى.



وأشار سيريلى إلى أن قضية مقتل الشاب الايطالى جوليو ريجينى قضية مأساوية تعكس عجز الحكومات الإيطالية المتعاقبة على التعاون معها ، موضحا أنه لابد من تقديم المخابرات الإيطالية طلب رسمى لمخابرات بريطانيا وفرنسا للتوصل لحقيقة مقتل ريجينى لأن ذلك دور المخابرات فى القضية.



ومن ناحية أخرى، قال سيريلى إن الجيش الإيطالى والمدنيين المشاركين فى مهمات فى لبنان وليبيا بتعرضون للخطر بسبب فقر العمل الحكومى.