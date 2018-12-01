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السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:59 م

محمد محمود.. صفقة الأهلى التى انتظرها عشاق القلعة الحمراء

محمد محمود
محمد محمود
حامد عماد
dostor.org/2418728

أعلن النادي الأهلي، منذ قليل، تعاقده مع اللاعب الشاب محمد محمود لاعب خط وسط وادي دجلة لمدة 4 سنوات ونصف، ابتداء من يناير القادم.

ويعتبر محمد محمود، أصغر لاعب انضم لمنتخب مصر، هذا العام رفقة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، حيث يبلغ من العمر 20 عاما، ويلعب في عدة مراكز رفقة ناديه وادي دجلة.

ويلعب محمود، رفقة الفريق الأول لنادي وادي دجلة منذ 4 سنوات، أي منذ كان في عمر الـ16 عاما، ويعتبر أصغر لاعبي وادي دجلة الذين تم تصعيدهم إلى الفريق الأول.

ومن المعروف أن اللاعب، تم تصعيده بشكل كامل إلى الفريق الأول، عن طريق المدرب أحمد حسام ميدو، الذي وضع اللاعب في التشكيل الأساسي لوادي دجلة لأول مرة الموسم الماضي.

ويلعب اللاعب في عدة مراكز، حيث يشارك كلاعب في منتصف الملعب في مركز 6، وبامكانه اللعب في مركز صانع الألعاب "10"، بديلاً للاعب عبدالله السعيد.

ولا يعتبر محمد محمود لاعب في المستطيل الأخضر فقط، حيث شارك اللاعب مع منتخب مصر للكرة الشاطئية في كأس القارات عام 2016، والتي أقيمت في مدينة لاجوس النيجيرية.

ويعتبر اللاعب من أهم الأوراق الرابحة التي يبحث عنها الأهلي، في الفترة القادمة لسد ثغر منتصف الملعب، والتي يعاني منها الأهلي بعد وصول عمر حسام عاشور قائد الفريق إلى 31 عاما، وتذبذب مستوى عمرو السولية وكثر إصاباته في الفترة الأخيرة.

ولم يعلن الأهلي أو وادي دجلة، عن تفاصيل الصفقة المالية، والتي من المتوقع أن تكون انتهت على ما يتخطى الـ20 مليون جنيه.

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