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السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:55 م

عبدالله النجار: نحترم تونس.. ولسنا أوصياء على شعب آخر (فيديو)

عبدالله النجار
عبدالله النجار
أحلام عبدالرحمن
dostor.org/2418726

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن "الرئيس التونسي محترم، والشعب التونسي محترم، نكن لهم كل احترام، ولسنا أوصياء على شعب آخر، لكل دولة تختار ما تشاء".

وأضاف النجار، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "المشكلة في موضوع الميراث، أنه عُرض على مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ولم يرتضي أحد الأمر من علماء العالم الإسلامي كله، حتى أن الشيخ عثمان بطيخ، مفتي تونس لم يبد تأييدًا، وقال إنه اختياري عندنا".


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