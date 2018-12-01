عبدالله النجار: يوسف زيدان يحكي أساطير على أنها حقيقة

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الروائي والكاتب يوسف زيدان، يتحدث بأشياء غريبة، ويقرر أمور بدون سند لا علمي ولا تاريخي، ليخالف الإجماع على آيات كونية يراها الجميع، مثل ما يقوله عن بيت المقدس.

وأضاف النجار، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "إذا كان يملك سند، فليظهره، لكنه يقول أساطير وقصص قديمة وينزلها منزلة الحقائق، لو أنه يقول ما يفيد العقل ويوجهه نحو الثابت من الأمور لكان ذلك أفضل، فهو في النهاية فكر إنساني لا يجب الاستهانة به".



