"التخطيط": 50% زيادة في إنتاج الكهرباء خلال 4 سنوات

ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة أن مصر كانت تواجه قبل 4 سنوات الكثير من مشكلات إمدادات الكهرباء، ما تسبب في تكرار انقطاع التيار الكهربائى في جميع أنحاء البلد، وهو ما تسبب في انخفاض إنتاجية مختلف القطاعات، وأثرت بشكل سلبي علي جودة حياة المواطنين.



وتابعت الوزارة، في أحدث التقارير الصادرة عنها، أنه خلال الفترة من 2014 - 2017 نجحت الجهود الحكومية في زيادة كمية الطاقة الكهربائية المولدة بما يقارب 50% بعد أن ارتفعت من 32 جيجاوات في عام 2014 إلي 48 جيجاوات في العام 2017، حيث أظهرت استطلاعات الرأي العام الأخيرة نسبة رضاء عالية علي أداء قطاع الكهرباء.



أشارت إلي أنه تم التعاقد مع شركة سيمنز لإنشاء 3 مشاريع لتوليد الطاقة لإنتاج 14.400 ألف ميجاوات، كما يساعد البنك الدولي في مصر علي توسيع خطوط أنانبيب الغاز الطبيعي للأسر داخل وخارج العاصمة للحد من العبء المالي الناتج عن تقديم الدعم العالي علي اسطوانات البترول المسال للمناطق المحرومة.