التخطيط: تنفيذ 4 آلاف كم من شبكات الطرق بـ45 مليار جنيه

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتيه في العديد من المجالات بما في ذلك شبكات الطرق والكباري والموانئ والكهرباء الجديدة والمتجددة، إضافة إلى التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي؛ بهدف مواكبة الزيادة المطردة في أعداد السكان.



أضافت الوزارة، في تقرير حديث صادر عنها، أن الحكومة دشّنت 4 مناطق صناعية جديدة، بخلاف 5 مناطق أخرى يجري تطويرها حاليًا بكُلفة 2.5 مليار جنيه، إضافة إلى وضع خطة شاملة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر، تضم مشاريع صناعية قائمة على التعدين والخدمات اللوجيستية والسياحية تكون صديقة للبيئة.



ولفتت إلى أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في شبكة الطرق الممتدة في أنحاء البلاد علي مدي السنوات القليلة الماضية مع إطلاق المشروع الوطني لإعادة تأهيل البنية التحتيه في مصر في العام 2014، حيث يتم حاليًا بناء 4 آلاف كم من الطرق بكُلفة 45 مليار جنيه، بما يعادل 20% من إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 1.347 ألف كيلو متر من الطرق الحالية.