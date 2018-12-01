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السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:41 م

من هو قائد البحرية الأمريكية الذي توفى بالبحرين؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد عمر
dostor.org/2418719

أعلنت القوات البحرية للولايات المتحدة، مساء السبت، أن جون سكوت ستيرني، قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط عثر عليه متوفيًا داخل مقر إقامته بالبحرين، ولم يتم العثور على دلائل تؤكد أنه قتل.

وكان ستيرني يشغل منصب قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة.

وستيرني في الأصل طيار بحري خدم في أساطيل مقاتلة حربية عدة بالجيش الأمريكي وقبل أن يصبح على رأس القيادة المركزية للقوات البحرية، كان يخدم كمدير للعمليات للقيادة المركزية الأمريكية وهو يمتلك معرفة معمقة لمنطقة الأسطول الخامس وذلك وفقًا لبيانات وزارة الدفاع الأمريكية.

ويعد ستيرني من أكثر القادة العسكريين الأمريكين اتصالًا بالقضايا العسكرية والأمنية بالشرق الأوسط، ويحظى بعلاقات جيدة مع مصر، ففي تصريحات له سبتمبر الماضي أكد سكوت ستيرني أن الولايات المتحدة مستعدة لضمان أمن منطقة الشرق الأوسط والحرية البحرية والضمانة الدولية.

وأكد أن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر خير دليل على العلاقة القوية التى تربط الجيشين الأمريكي والمصرى، مشددًا على أن مناورات "النجم الساطع" تؤكد استراتيجية العلاقة مع مصر.

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