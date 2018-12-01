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السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:38 م

"المعاهد الأزهرية" يعلن المواعيد النهائية لامتحانات أولى ثانوى

المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
dostor.org/2418718

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم إلغاء امتحان الصف الأول الثانوى الذى كان مقررا فى 22 ديسمبر على أن يكون الامتحان فى الفصل الدراسى الأول كما هو فى موعده 2019114.

وكان الشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف عقد اجتماعا، اليوم السبت، بقيادات قطاع المعاهد، وتقرر خلال الاجتماع إلغاء الامتحان الأول للصف الأول الثانوي.

وفيما يخص الفصل الدراسي الثاني تقرر أن يكون هناك دور ثاني لمن لم ينجح في مجموع الفصلين، ومن المقرر أن يصل جدول امتحان أولي ثانوي للفصل الدراسي الأول خلال يومين جميع المعاهد على أن تكون الدراسة مستمرة بالمعاهد حتي نهاية شهر ديسمبر.

"المعاهد الأزهرية" يعلن المواعيد النهائية لامتحانات أولى ثانوى
"المعاهد الأزهرية" يعلن المواعيد النهائية لامتحانات أولى ثانوى
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