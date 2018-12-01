"المعاهد الأزهرية" يعلن المواعيد النهائية لامتحانات أولى ثانوى

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم إلغاء امتحان الصف الأول الثانوى الذى كان مقررا فى 22 ديسمبر على أن يكون الامتحان فى الفصل الدراسى الأول كما هو فى موعده 2019114.



وكان الشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف عقد اجتماعا، اليوم السبت، بقيادات قطاع المعاهد، وتقرر خلال الاجتماع إلغاء الامتحان الأول للصف الأول الثانوي.



وفيما يخص الفصل الدراسي الثاني تقرر أن يكون هناك دور ثاني لمن لم ينجح في مجموع الفصلين، ومن المقرر أن يصل جدول امتحان أولي ثانوي للفصل الدراسي الأول خلال يومين جميع المعاهد على أن تكون الدراسة مستمرة بالمعاهد حتي نهاية شهر ديسمبر.