السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:29 م
رسميا.. محمد محمود أولى صفقات الأهلي الشتوية
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أعلن سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي تعاقد النادي مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير المقبل.
أعلن سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي تعاقد النادي مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير المقبل.
يجلس على باب غرفته، منهمكًا في تحضير كوب الشاي. يتكأ بيده على باب خشبي عتيق، مرصع بالصور الملونة، يتطلع إليها بين آن وآخر، يظل قابعًا داخل غرفته بعد انتهاء عمله، يتصفح المجلات ويتأمل صورها، يقص منها ...