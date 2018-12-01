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السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:29 م

رسميا.. محمد محمود أولى صفقات الأهلي الشتوية

محمد محمود
محمد محمود
dostor.org/2418715

أعلن سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي تعاقد النادي مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير المقبل.

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