عبدالله النجار: فخرت بالإشراف على سعد الهلالي.. لكنه ينكر أستاذيتي

وصف الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بالذكي، قائلًا إن له اجتهادات وُفق في الكثير منها، لكنه يأخذ عليه رأيه في قضية الميراث.

وأضاف النجار، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "الدكتور سعد الدين الهلالي، هو تلميذي أفخر بأني أشرفت عليه سنة في الدكتوراه، لكنه لا يعترف بذلك، لكني سعيد لما استخرج كشف بأسماء من أشرفت عليهم يكون في أول القائمة".

ولفت النجار، إلى أنه يجد لمحات طيبة جدًا، في آراء الهلالي، منها حديثه عن النقاب، أنه لو كان فيه فضلًا لأوجبه الله في الحرم.



