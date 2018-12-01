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السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:16 م

إحالة وليد شرابي للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع

وليد شرابي للجنايات
وليد شرابي للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع
حسام محفوظ
dostor.org/2418711

أمر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير الشروع، بإحالة وليد محمد رشاد شرابي، رئيس محكمة سابق، مستشار وزير المالية الأسبق إلى محكمة الجنايات لقيامه خلال الفترة من أول أغسطس 1994 حتى 31 ديسمبر 2013 باستغلال وظيفته والمناصب التي تولاها والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره ٦٨٨ ألف و٨٢٧ جنيهًا وهي الزيادة الطارئة في ثروته والتي لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

وكشفت تحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق من خلال تحريات المقدم رامي قنديل بمباحث الأموال العامة ان المتهم يمتلك شقة بشارع سليم الاول بالزيتون وسيارتين كيا وBMW تم شرائهما بمبلغ 310 الف جنيه بينما قامت زوجته في ١٨ أكتوبر ٢٠١٠ ببيع شقة بشارع راتب جزيرة بدران بالساحل..كما أكدت التحريات ان المتهم وزوجته لم تؤول إليهما اَي اموال موروثة او موهوبة.

تضمنت التحقيقات من خلال تحريات المقدم هيثم حلمي عضو هيئة الرقابة الادارية ان المتهم تقاضي خلال فترة عمله مستشار وزير المالية من ٢٤ ابريل ٢٠١٣ حتى ٣١ يوليو ٢٠١٣ مبلغ ١٠٣ الف جنيه وتبين هروب المتهم لتركيا وانه اشترى السيارة BMW من ياسر صلاح أيوب من خلال اسماعيل سليم امين صندوق جمعية الاخوان المسلمين حيث قام مالك السيارة بعمل توكيل لسليم الذي قام باستخدامه في بيع السيارة للمتهم بما يؤكد وجود علاقة قوية بين المتهم وأمين صندوق جمعية الاخوان المسلمين، كما أكدت التحريات أن مصادر الدخل المشروعة للمتهم لا تكفي لشراء السيارة، كما أكدت التحريات أن المتهم استغل تعاظم دوره اثناء حكم الاخوان في الحصول على مزايا ومنافع لا يمكن أن يحصل عليها أى قاض آخر ومنها ندبه لوزارة المالية والتي تمت مجاملة له لدوره وعلاقته بالإخوان.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم تقدم للسفر خارج البلاد في ٢٤ اغسطس ٢٠١٣ عبر ميناء القاهرة الجوي متوجهًا لتركيا إلاّ أنه تم منعه من السفر ولَم يستدل من خلال مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية علي مغادرته للبلاد عبر المنافذ الشرعية.

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