النجار يؤيد تصريحات الهلالي عن "الوصية": صحيحة 100%

أيد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن إمكانية استخدام المُورث للوصية للمساواة بين الابن والابنة فيما يتركه لهم من مال.

وقال النجار، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "كلامه عن الوصية صحيح 100%، وتصلح الكثير من الأمور التي يريد أن يعالجها الأب، الوصية تغطي هذا الجانب، لكن المساواة في الميراث قد يظلم المرأة، لأنها منظومة متكاملة، وأحيانًا تأخذ أكثر من الرجل".

وكان الهلالي قد أوضح في حوار سابق له مع الباز، أن للأب الحق أن يوصي بثلث التركة، ويوزعها كيفما شاء، وهذا يسمح له بإعطاء البنت مقدار يجعلها تتساوى مع أخيها، بعد توزيع الميراث، وفقًا لقاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".